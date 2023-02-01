Про це 24 Каналу розповів керівник підрозділу військової розвідки TERRA Микола Волохов. За його словами, російські загарбники постійно намагаються створювати тиск на позиції українських підрозділів. Та потім окупантам стає дуже боляче.

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Як зазначив Волохов, буквально вчора, 31 січня, сталася ситуація, коли потрібно було підняти усі 4 розрахунки в бій. Вдалося зафіксувати ворожий міномет. А останнє, що побачила група окупантів – 155-міліметровий снаряд, який прилетів влучно в ціль.

В окупантів є хибна надія, що вони таки зможуть прорвати оборону в Бахмуті. Тому й постійно закидають вперед різних мобілізованих та зеків. Однак українські військові продовжують знищувати загарбників.

Всі, хто тут, вірять, що Бахмут як стояв, так і буде стояти. Бачимо постійні спроби ворога кидати на нас зеків з мобілізованими. Але в нас на передньому краї стоять найкращі. Все це бачимо. та й артилерія все бачить і застосовує "санкції",

– наголосив Волохов.

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