Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. Раніше у виданні Financial Times зазначали, що битва за Бахмут наближається до переломного моменту. Росія кидає нові сили, щоб захопити місто та отримати першу значну перемогу з минулого літа.

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Великого військового значення Бахмут не має

Як зазначив Грабський, Бахмут дійсно не має серйозного військового значення. Однак українські військові обороняють його, умовно, з двох причин.

Перша – військова доцільність. Саме тут вдається знищувати ворога у великих кількостях, що поступово "знекровлює" окупантів.

Друга причина дещо інша. Спілкувався з нашими хлопцями – вони говорили, що скільки можна відступати. Потрібно триматися та продовжуватися битися. Адже потім доведеться звільняти ці землі. Тому тримаються, скільки можуть. До того часу, поки буде будь-яка доцільність щодо продовження боротьби на цих позиціях,

– зауважив Грабський.

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Він припускає, що українські військові можуть відійти з Бахмута, якщо надійде відповідний наказ від командування. Або ж наступ окупантів припиниться, коли вони будуть серйозно знесилені. Утім, зараз поблизу Бахмута тривають активні бойові дії. Росіяни втрачають багато людей, але продовжують тиснути на українські позиції.

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