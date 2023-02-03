Вільям Бернс, виступаючи 2 лютого в Джорджтаунському університеті, сказав, чого чекати від війни наступні пів року. Також він прокоментував плани російського диктатора.
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Що сказав директор ЦРУ про війну в Україні
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що наступні шість місяців будуть "критичними" для визначення остаточного результату війни в Україні.
Я думаю, що будуть ключовими, – оскільки ми не вважаємо, що Владімір Путін серйозно ставиться до переговорів – ключ буде на полі бою найближчі шість місяців,
– заявив директор ЦРУ.
За його словами, результат міститиме приземлення зарозумілості Путіна, даючи зрозуміти, що він не тільки не зможе просунутися далі в Україні, але з кожним місяцем все більше ризикує втратити територію, яку він незаконно захопив досі.
Вільям Бернс також заявив, що російський диктатор:
- робить ставку на те, що зможе змусити час працювати на нього;
- Путін вірить, що зможе "перемолоти" Україну, тоді як політична втома охопить Європу, а Сполучені Штати відволікатимуться.
Однак директор Центрального розвідувального управління США пригадав, що казав у листопаді 2022 року Сергію Наришкіну, що цей російський розрахунок такий же глибоко помилковий, як і початкове рішення розпочати війну 24 лютого 2022 року.
Що цьому передувало
- Як пише журналістка Олівія Ґазіс, директор ЦРУ Вільям Бернс також зауважив, що "особливе занепокоєння" викликає поглиблення військових зв'язків Росії та Ірану.
- Окрім того, Вільям Бернс пригадав, що з 30 годин перебування в Україні у січні 2023 року орієнтовно шість провів у бомбосховищі. Адже тоді російські військові за допомогою іранських безпілотників атакували цивільну інфраструктуру України.
- Варто зауважити, що про візит директора ЦРУ до Києва стало відомо 20 січня 2023 року. Вільям Бернс розповів про плани Росії. Проте інформація, озвучена директором ЦРУ в Україні, традиційно невідома.
- Політолог Микола Давидюк заявив, що своїм візитом директор ЦРУ хотів трохи остудити й заспокоїти нас. Детальніше про оцінки політолога читайте тут.