Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. Министерство юстиции США также сообщило, что вскоре Украина сможет получать конфискованные российские активы.

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Директор ЦРУ приехал успокоить нас

Давыдюк рассказал, что своим визитом директор ЦРУ хотел немного охладить и успокоить нас. Мол, в Конгрессе США будет больше республиканцев и не факт, что США смогут выделять такие средства. Поэтому он прибыл, чтобы решить вопрос, что с этим делать, возможно, еще где-нибудь деньги найдем.

К примеру, в Швейцарии лежат несколько миллиардов Януковича. Это наши деньги и никто не знает, почему мы их не берем. Директор ЦРУ говорит, давайте поищем, где мы еще можем найти. Мы можем потрясти российских олигархов и взять дополнительные деньги,

– отметил политолог.

Он добавил, что директор ЦРУ сказал, что теперь нам придется работать вдвое больше на тот же результат. В общем, мы не против республиканцев, мы против звучащих от них заявлений. Правда, к лету ситуация может измениться, и эти слова директора ЦРУ будут неактуальными, а в конце 2023 США вообще дадут 100 миллиардов.

Директор ЦРУ привез разведданные

По словам политолога, директор ЦРУ также привез разведданные. В частности, откуда будет наступать Россия, куда, в каком количестве. Американская разведка лучшая в мире и она делится с нами данными. Нам нужно обязательно воспользоваться ими.

"Если мы этим не воспользуемся, то грош нам цена. Поэтому директор ЦРУ приехал лично к Зеленскому это передать", – заметил Давыдюк.

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Директор ЦРУ приехал ради политического символизма

Как он отметил, в визите директора ЦРУ в Киев есть политический символизм. Через неделю после этого тайного визита информация оказалась в прессе. Это для того, чтобы продемонстрировать россиянам в очередной раз позицию США, как ответ на их напряжение у ядерной кнопки.

Если бы просто хотели нам передать, что денег не будет, а россияне будут наступать, например, из Запорожья или из Беларуси, то зачем тогда было неделю спустя запускать в прессу. Значит, американцы играют в более глубокую игру. Поэтому это основные вещи, о чем говорили Зеленский и руководитель американской разведки,

– подчеркнул политолог.

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