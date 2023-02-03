Так, швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung стверджувало, що директор ЦРУ Вільям Бернс нібито пропонував Мокві та Києву мирний план. Він начебто передбачав припинення бойових дій на частину українських територій..

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У Білому домі заперечують

Заступник речника Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт наголосив, що ці повідомлення – "неточні".

Представник ЦРУ повідомив, що інформація про таємну поїздку Бернса до Москви в січні є "абсолютно неправдивою".

Що відомо про так званий "мирний план"

NZZ написало про нібито пропозицію "мирного плану" 2 лютого. Переконували, мовляв, в середині січня президент США Джо Байден доручив Бернсу перевірити готовність України й Росії до переговорів. Бернс нібито озвучив Києву пропозицію "миру в обмін на землю", а Москві – "землю в обмін на мир". Однак обидві держави відмовились від цього.

Навіть зазначали, що рішення про танки для України схвалити через те, що Київ і Москва відмовились від плану.

До речі, напередодні Бернс заявив, що наступні 6 місяців будуть "критичними" для визначення остаточного результату війни в Україні. За його словами, все вирішиться на полі бою, оскільки Путін не націлений на переговори.