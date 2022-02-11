Американцы, которые работают в составе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, должны покинуть территорию нашего государства 15 февраля. Госдеп одобрил соответствующий приказ.
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США сокращают количество дипломатов
Приказ Госдепа США обозначен как "немедленный". Поэтому все 46 граждан США, которые в составе миссии ОБСЕ, должны покинуть территорию Украины.
Большинству американцев, которые работают в СММ, придется добираться до Киева коммерческим транспортом, например, на автобусах или поездах, но американцы в Луганске и Донецке будут двигаться с помощью специального конвоя, организованного СММ, и перевозя их через линию столкновения,
– говорится в документе.
Те сотрудники мониторинговой миссии, которые сейчас находятся за границей, не должны возвращаться в Украину.
Кроме того, на фоне обострения Белый дом принял решение сократить количество дипломатов в Украине. Часть дипмиссии США в Украине также покинет территорию нашего государства.
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