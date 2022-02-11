Американці, які працюють у складі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, мають покинути територію нашої держави 15 лютого. Держдеп схвалив відповідний наказ.

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США скорочують кількість дипломатів

Наказ Держдепу США позначений як "негайний". Тому всі 46 громадян США, які є в складі місії ОБСЄ, повинні покинути територію України.

Більшості американців, які працюють в СММ, доведеться добиратися до Києва комерційним транспортом, наприклад автобусами чи потягами, але американці в Луганську та Донецьку будуть рухатися спеціальним конвоєм, організованим СММ, і перевозячи їх через лінію зіткнення,

– йдеться в документі.

Ті співробітники моніторингової місії, які зараз перебувають закордоном, не повинні повертатися до України.

Крім того, на фоні загострення Білий дім ухвалив рішення скоротити кількість дипломатів в Україні. Частина дипмісії США в Україні також покине територію нашої держави.

Зауважте! Білий дім наказав своїм громадянам, які зараз перебувають в Україні, покинути територію держави протягом двох діб.

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