На совместной конференции представители США и Южной Кореи объявили, что с 13 по 23 марта проведут обучение "Щит свободы". В КНДР выступили против таких мер.
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Самые масштабные учения за последние 5 лет
Представители США и Южной Кореи заявили, что обучение будет иметь несколько видов отработок. "Щит свободы" – это командно-штабная тренировка с использованием компьютерного моделирования для укрепления их потенциалов обороны и реагирования.
Вместе с "Щитом свободы" состоятся и отдельные крупномасштабные совместные полевые учения Warrior Shield FTX.
По словам представителя Вооруженных сил США, учения будут состоять из отработки совместной высадки десанта. По масштабу их можно сравнить с "Молодым орлом".
Что известно об обучении "Молодой орел"
"Молодой орел" – это ежегодные учения США и Южной Кореи. В последний раз они проходили в 2018 году. Такая длинная пауза возникла из-за COVID-19 и попытки провести дипломатическую работу с Северной Кореей, ныне зашедшей в тупик.
В рамках совместных учений Северная Корея начала развертывание бомбардировщика В-1В. Минобороны утверждают, что их использование демонстрирует решимость и способность США использовать весь спектр своих военных возможностей.
Реакция Северной Кореи на обучение
В Северной Корее подвергли критике обучение и выступили против проведения совместных учений с США. Кроме того, использование бомбардировщиков В-1В вызывает обеспокоенность.
В КНДР уже заявили, что готовят "беспрецедентный" ответ. Ожидается, что это будет испытание и запуск баллистических ракет.
Южную Корею готовят к сдерживанию врага
- В Южной Корее сохраняется угроза ракетных и ядерных ударов. Министр обороны Ли Чон Суп и его американский коллега Ллойд Остин провели переговоры по сдерживанию КНДР. Именно поэтому готовится расширение сотрудничества между странами.
- Южная Корея будет разрабатывать "убийцу артиллерии дальнего радиуса действия". В Управлении по оборонным закупкам заявляют, что это будет усовершенствованная управляемая ракета. Она сможет поражать позиции северокорейских артиллерийских установок большой дальности, спрятанных в горной местности.
- Вместе с тем не перестает демонстрировать свое могущество и Северная Корея. Она продолжает запускать межконтинентальные баллистические ракеты. Последний пуск состоялся 18 февраля. В Пхеньяне заявили, что эта ракета способна достичь территории США.