На спільній конференції представники США та Південної Кореї оголосили, що з 13 по 23 березня проведуть навчання "Щит свободи". У КНДР виступили проти таких заходів.
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Наймасштабніші навчання за останні 5 років
Представники США й Південної Кореї заявили, що навчання будуть мати декілька видів відпрацювань. "Щит свободи" – це командно-штабне тренування з використанням комп'ютерного моделювання для зміцнення їх потенціалів оборони та реагування.
Водночас з "Щитом свободи" відбудуться й окремі великомасштабні спільні польові навчання Warrior Shield FTX.
За словами представника Збройних сил США, навчання будуть складатися з відпрацювання спільної висадки десанту. За масштабом їх можна порівняти з "Молодим орлом".
Що відомо про навчання "Молодий орел"
"Молодий орел" – це щорічні навчання США та Південної Кореї. Востаннє вони проходили у 2018 році. Така довга пауза виникла через COVID-19 та намагання провести дипломатичну роботу з Північною Кореєю, яка нині зайшла у глухий кут.
У рамках спільних навчань Північна Корея почала розгортання бомбардувальника В-1В. У Міноборони стверджують, що їх використання демонструє рішучість та здатність США використовувати весь спектр своїх військових можливостей.
Реакція Північної Кореї на навчання
У Північній Кореї розкритикували навчання й виступили проти проведення спільних навчань зі США. Крім того, використання бомбардувальників В-1В викликає неабияке занепокоєння.
У КНДР вже заявили, що готують "безпрецедентну" відповідь. Очікується, що це буде випробування та запуск балістичних ракет.
Південну Корею готують до стримування ворога
- У Південній Кореї зберігається загроза ракетних і ядерних ударів. Міністр оборони Лі Чон Суп і його американський колега Ллойд Остін провели переговори щодо стримування КНДР. Саме тому готують розширення співпраці між країнами.
- Південна Корея розроблятиме "вбивцю артилерії дальнього радіуса дії". В Управлінні з питань оборонних закупівель заявляють, що це буде вдосконалена керована ракета. Вона зможе вражати позиції північнокорейських артилерійських установок великої дальності, які заховані в гірській місцевості.
- Разом з тим не перестає демонструвати свою могутність й Північна Корея. Вона продовжує запускати міжконтинентальні балістичні ракети. Останній пуск відбувся 18 лютого. У Пхеньяні заявили, що ця ракета здатна досягнути території США.