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США и Канада еще не скоро откроют общую границу

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Границу между США и Канадой откроют не раньше 21 июня
Границу между США и Канадой откроют не раньше 21 июня / thecanadianpress.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что из-за пандемии коронавируса американо-канадскую границу пока не будут открывать. По его словам, это смогут сделать не скорее 21 июня.

США и Канада достигли общего согласия о том, что граница должна оставаться закрытой, объявил Джастин Трюдо. Его цитирует издание CNN.

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Граница между этими двумя североамериканскими странами закрыта уже от 21 марта. Впрочем премьер Канады не исключает, что ее оставят закрытой и после 21 июня.

Это было правильным продлить на 30 дней наше закрытия границы для путешественников. Исключение – основные товары и услуги. И мы внимательно будем мониторить ситуацию, когда мы будем принимать решения о наших следующих шагах,
– заявил Джастин Трюдо.

Он также отметил, что даже когда границу частично будут открывать, на ней могут задействовать дополнительные меры. Здесь, в частности, говорится о медосмотре тех, кто будет пересекать границу, или же режиме самоизоляции для них.

Что известно о коронавирусе в США и Канаде?Соединенные Штаты больше всех в мире пострадали от пандемии. Там всего заболели уже более 1,5 миллиона человек. Из-за болезни умерли почти 93,5 тысячи человек, но почти 363 тысячи уже выздоровели.

В Канаде ситуация немного лучше, но количество больных там постоянно растет. Всего заболели уже 79 тысяч человек. Почти 6 тысяч умерли, но 40 тысяч – уже выздоровели.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Джастин Трюдо Новости США Канада Коронавирус COVID-19 Новости политики
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