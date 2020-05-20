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США і Канада ще не скоро відкриють спільний кордон

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Кордон між США і Канадою відкриють не швидше як 21 червня
Кордон між США і Канадою відкриють не швидше як 21 червня / thecanadianpress.com

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що через пандемію коронавірусу американсько-канадський кордон наразі не відкриватимуть. За його словами, це зможуть зробити щонайшвидше 21 червня.

США і Канада досягли спільної згоди про те, що кордон має залишатися закритим, оголосив Джастін Трюдо. Його цитує видання CNN.

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Кордон між цими двома північноамериканськими країнами закритий вже від 21 березня. Втім прем'єр Канади не виключає, що його залишать закритим і після 21 червня.

Це було правильним продовжити на 30 днів наше закриття кордону для мандрівників. Винятком є основні товари та послуги. Та ми уважно моніторитимемо ситуацію, коли ми будемо схвалювати рішення про наші наступні кроки,
– заявив Джастін Трюдо.

Він також зауважив, що навіть коли кордон частково відкриватимуть, на ньому можуть задіяти додаткові заходи. Тут, зокрема, мовиться про медогляд тих, хто перетинатиме межу, або ж режим самоізоляції для них.

Що відомо про коронавірус у США і Канаді?Сполучені Штати найбільше у світі постраждали від пандемії. Там всього захворіли вже понад 1,5 мільйона людей. Через хворобу померли майже 93,5 тисячі осіб, але майже 363 тисячі вже одужали.

У Канаді ситуація трохи краща, але кількість хворих там постійно зростає. Всього захворіли вже 79 тисяч людей. Майже 6 тисяч померли, але 40 тисяч – вже одужали.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Джастін Трюдо Новини США Канада Коронавірус COVID-19 Новини політики
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