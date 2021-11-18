США и Канаду накрыли мощные ураганы: кого обвиняют власти

На США и Канаду обрушился мощный ураган с ливнями, повлекший за собой наводнения. Стихия поразила северо-западное побережье Тихого океана. Обе страны ввели режим чрезвычайного положения.

В опасной зоне оказались канадская провинция Британская Колумбия, а также американский штат Вашингтон. Власти США и Канады провели эвакуацию местных жителей, ведь сильный дождь, который сопровождал ураган, привел к масштабным наводнениям.

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Количество смертей и пропавших – неизвестно

В результате этих наводнений, несколько населенных пунктов в США и Канаде были полностью затоплены. Обильные дожди приводят также и к оползням, которые перекрывают дороги, идущие вдоль гор и серьезно затрудняют работу спасателей.

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Один из таких оползней заблокировал автостраду вблизи канадского Ванкувера. От спасателей уже поступили сообщения о первой жертве, однако общее количество смертей и пропавших без вести пока неизвестно.

Удар по экономике Канады

Стихия разыгралась не на шутку. По отснятым кадрам отчетливо виден масштаб катастрофы. Наводнение буквально отрезало Ванкувер, и Канада потеряла доступ к одному из своих крупнейших портов.

Затопления привели к остановке железной дороги и автомобильных трасс, которые и соединяют порт Ванкувера с остальной частью страны. Это может стать сильным ударом по всей цепочке поставок в Канаде, а следственно и экономике страны.



Последствия наводнения в Канаде / Коллаж 24 канала

Ведь через порт Ванкувера проходят тонны зерна и угля. Более того, согласно официальным данным, ежедневно порт Ванкувера принимает и отправляет грузов более чем на пол миллиарда долларов.

А вот на ремонт дорог, железнодорожных путей и полное восстановление транспортного сообщения с этим портом могут уйти месяцы.

Власти обвиняют климатические изменения

Примечательно, что именно провинция Британская Колумбия этим летом уже пострадала от аномальной погоды. Вот только летом ее накрыл тепловой купол. Тогда от солнечных и тепловых ударов умерли более 700 человек.

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Местные власти обвиняют в этом климатические изменения и заявляют, что лесные пожары уничтожили целые гектары леса, и тем самым увеличили риски оползней. И они как раз и обрушились сейчас на Канаду вместе с дождями.

В Вашингтоне остались без электричества

Помимо этого, поражает и масштаб разрушений в соседних США. В американском штате Вашингтон, наводнение и оползни уничтожили несколько автомагистралей, а десятки тысяч домов остались без электричества.



Последствия наводнения в Маунт-Верноне, Вашингтон​ / Фото CNN

В один момент, от электроэнергии отключили более 150 тысяч клиентов, сообщают местные СМИ.

Ущерб на миллиарды долларов

Как долго продлится режим ЧП в наводненных городах неизвестно. Синоптики заявляют, что погода улучшается, но риск ливней и сильного ветра все еще сохраняется.

И власти США, и власти Канады пока не могут оценить весь ущерб, который наводнения нанесли городам и жителям. Но уже очевидно, что он будет исчисляться миллиардами долларов.