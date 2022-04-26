В США конфисковали имущество российского олигарха Дерипаски

Американские власти считают олигарха Олега Дерипаску приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину. В США против Дерипаски идет расследование, в ходе которого провели обыски в его имениях.

Обыски в имениях в Вашингтоне и Нью-Йорке провели еще в октябре 2021 года, до вторжения России в Украину. Среди изъятого немало предметов роскоши, в частности картины художника Диего Риверы, а также пара обуви Prada.

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Американские спецслужбы подозревают Дерипаску в уклонении от санкций США, под которые он попал еще в 2018 году за связи с Владимиром Путиным.

Издание Bloomberg предполагает, что расследование активов Дерипаски теперь является частью усиления репрессий США против ультрабогатых россиян, подозреваемых в отмывании денег и укрывательстве активов, чтобы помочь финансировать режим Путина.

Ведь среди изъятых вещей оказались и финансовые документы, телефонные счета и другие документы, которые могут помочь в расследовании. Дерипаска подозревается в том, что он помогал скрывать деньги Путина. По данным Министерства финансов США, Дерипаска ездил по российскому дипломатическому паспорту и исполнял обязанности государственного эмиссара по указанию Путина. Мужчины настолько близки, что чиновники Минфина утверждают, что Дерипаска отмывал деньги через свою компанию для Путина и держал активы от его имени.

По словам возглавляющего группу федерального прокурора Нью-Йорка Эндрю Адамса, расследование в отношении Дерипаски является частью специальной группы Министерства юстиции США под названием "KleptoCapture".

"Поскольку Россия и ее агрессия продолжаются, мы смотрим на каждое произведение искусства и недвижимость, купленные за грязные деньги", – сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.