У полиции в США сдают нервы: копы наехали автомобилем на толпу протестующих – видео
Полицейские в Детройте, что в США, служебным внедорожником наехали на толпу протестующих. Люди возмущены, потому что это, мол, свидетельствует, что протесты начались не зря. Власти же уверяют, что у копов не было другого выбора.
Инцидент произошел в американском городе Детройт вечером воскресенья, 28 июня. Видео появилось на следующий день. Об этом рассказали в местном издании clickondetroit.com.
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Как свидетельствует запись, внедорожник полиции Детройта агрессивно двигался сквозь толпу протестующих, причем рывками – таким образом водитель пытался сбросить людей, которые ложились на капот автомобиля.
Протестующие говорят, что в результате инцидента за помощью к врачам обратились восемь травмированных людей. Власти отрицают: максимум двое.
Люди возмущены такими действиями копов. Они считают, это лишний раз доказывает, что протесты происходят недаром. А полиция чувствует себя безнаказанной и уверена, что "значок дает им право причинять ущерб при любых обстоятельствах".
Мэр Детройта, впрочем, стал на сторону копов: мол, а что они еще должны были делать при таких обстоятельствах? На них же напали.