Поліцейські у Детройті, що у США, службовим позашляховиком наїхали на натовп протестувальників. Люди обурені, бо це, мовляв, свідчить, що протести почалися не даремно. Влада ж запевняє, що у копів не було іншого вибору.

Інцидент трапився в американському місті Детройт увечері неділі, 28 червня. Відео з'явилося наступного дня. Про це розповіли у місцевому виданні clickondetroit.com.

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Як свідчить запис, позашляховик поліції Детройта агресивно рухався крізь натовп протестувальників, причому ривками – у такий спосіб водій намагався скинути людей, які лягали на капот автомобіля.

Протестувальники кажуть, що у результаті інциденту за допомогою до лікарів звернулися восьмеро травмованих людей. Влада заперечує: щонайбільше двоє.

Люди обурені такими діями копів, вони вважають: це зайвий раз доводить, що протести відбуваються недарма. А поліція відчуває себе безкарною і впевнена, що "значок дає їм право чинити шкоду за будь-яких обставин".

Мер Детройта, утім, став на бік копів: мовляв, а що вони ще мали робити за таких обставин? На них же напали.

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