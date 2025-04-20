Бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав рассказал 24 Каналу, что очень трудно предсказать, какими будут действия лидера США в отношении кремлевского диктатора. Он также подчеркнул, что очень важно, чтобы чиновники в Вашингтоне понимали чем опасно поспешное заключение соглашения с россиянами о прекращении огня.

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Россия в слабой позиции

По словам Ричарда Дирлава, чем дольше длится война, тем больше это играет на руку Украине, если мир продолжит поддерживать Киев.

Он предположил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц может существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации в контексте российско-украинской войны.

Есть все основания полагать, что Мерц будет значительно активнее в идее перевооружения и системно поддерживать Украину, как в военном, так и в техническом смысле,

– высказался бывший глава британской разведки МИ-6.

Это, вероятно, полностью не заменит поддержку от США, но будет иметь существенное значение.

Кроме того, Трамп ведет политику, которая направлена на снижение цен на энергоносители.

Это очень пагубно сказывается на российской экономике,

– отметил Ричард Дирлав.

Соединенные Штаты Америки также могли бы внедрять серьезные вторичные санкции против стран, которые продолжают покупать российские энергоносители. Речь идет о Китае и Индии.

Это в значительной степени ускорило бы ослабление российской экономики.

К слову, Дональд Трамп заявил, что в случае провала договоренностей о прекращении войны в Украине может усилить давление на Россию, в частности через санкции на нефть. Речь идет о возможном введении вторичных пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, что может снизить ее цену на 20 – 50%. В то же время эксперты скептически оценивают такие угрозы, отмечая, что США почти не импортирует российскую нефть, а влияние на рынок будет ограниченным.