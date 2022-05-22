США могут отправить спецназовцев для охраны посольства в Киеве – WSJ

В Киеве возобновило работу посольство Соединенных Штатов Америки. США рассматривают возможность его усиленной охраны.

В Киеве постепенно возобновляют свою работу иностранные представительства. Россияне не прекращают ракетные обстрелы украинских городов, поэтому определенная судьба опасности для всех дипломатов существует.

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Спецназовцы США в Киеве

Дипломаты и военные в США рассматривают возможность усиления охраны своего посольства в Киеве. Речь идет о том, чтобы отправить в Киев спецназовцев, которые смогут обеспечить самый высокий уровень охраны объекта.

Президенту Байдену пока не подали такое предложение. Однако, если он ее одобрит, военные будут развернуты только для обороны и безопасности находящегося в зоне досягаемости российских ракет посольства,

– сообщили в администрации США.

Ранее президент США Джо Байден постоянно отмечал важность отсутствия американских войск в Украине, где идет война с российскими оккупантами. Теперь ему придется учитывать еще и безопасность американских дипломатов в Киеве.

В настоящее время охрана посольства США обеспечивает силы корпуса охраны Службы дипломатической безопасности.

Война России против Украины: главное о последних событиях

Как заявил российский публицист Андрей Пионтковский, Путина заставили отказаться от безумного плана захватить всю Украину и сменить власть в Киеве на своих муртадов. Теперь рашисты сосредоточатся на полной оккупации Донецкой и Луганской областей, а также попытках сохранить свои позиции в Херсонской области.

У российских кафиров скоро будут очень большие проблемы с командованием, ведь ВСУ активно уничтожают не только личный состав врага, но и офицеров. Стало известно, что наши герои ликвидировали полковника Алексея Смирнова из Костромы.

Рашисты не прекращают обстрелы мирных городов Донбасса и Луганщины. В течение суток враг нанес огневые поражения 45 городам Донецкой области, от вражеских обстрелов погибли 7 человек. Также враг разрушил 116 гражданских объектов. Рашисты стирают города с лица земли в стремлении захватить территорию.

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