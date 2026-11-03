Трамп может нанести удар по Ирану после выборов: Фесенко назвал наиболее вероятный сценарий

Дональд Трамп может принять решение о новых ударах по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США. В то же время в его окружении нет единой позиции по поводу продолжения военной операции, а дипломатические попытки достичь компромисса пока не дали результата.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала оценил вероятность нового обострения на Ближнем Востоке и возможные действия Вашингтона. Он объяснил, почему США вряд ли начнут длительную военную кампанию и какие варианты давления на Тегеран остаются у Трампа.

США могут ограничиться несколькими днями ударов

Американский президент пока может колебаться с решением по Ирану, ведь среди его ближайших соратников есть сторонники дипломатического урегулирования. Фесенко предположил, что вице-президент Джей Ди Венс и специальный посланник Стив Виткофф убеждают Трампа продолжить переговоры.

Однако Тегеран отвергает компромиссные предложения, которые продвигают Катар и другие посредники на Ближнем Востоке. Если иранское руководство останется непреклонным, американская администрация может вернуться к активным боевым действиям.

Я вряд ли верю в то, что это будет многонедельная операция. Сейчас в значительной степени исчерпаны ресурсы и запасы оружия США, в частности дальнобойных ракет. С системами ПВО тоже есть проблемы, их запасы невелики,

– пояснил Фесенко.

Вместе с тем политолог допускает несколько дней интенсивных воздушных атак, в частности совместно с Израилем. Такой сценарий, по его мнению, может соответствовать и политическим интересам Трампа и Биньямина Нетаньяху.

Израильскому премьеру важно продемонстрировать способность защищать страну после выборов, на которых он не получил необходимого большинства. Для Трампа новое обострение может стать способом переключить внимание американцев с возможных неудач республиканцев на выборах в Конгресс, хотя вряд ли поможет повысить его рейтинги.

У Трампа есть еще один способ давления на Иран

Среди возможных сценариев обсуждается и применение американского ядерного оружия, однако Фесенко сомневается, что Трамп решится на такой шаг. Гораздо более вероятным он считает использование сверхмощных неядерных авиабомб для поражения иранских ядерных объектов, расположенных в подземных укрытиях.

О возможности подобных ударов говорили еще весной, но тогда их не нанесли. Теперь Вашингтон может вновь рассматривать этот вариант, хотя он также сопряжен с риском ответных действий со стороны Ирана.

Вероятность такой военной атаки очень высока, если только все-таки не удастся договориться о каком-то компромиссе,

– предположил политолог.

В то же время одним из главных инструментов американского давления остается морская блокада Ирана, которая создает серьезные экономические проблемы для страны. Фесенко не исключил, что США совместят точечные воздушные удары с продолжением или усилением блокады, пытаясь склонить Тегеран к переговорам.

Фесенко о новом обострении с Ираном: смотрите видео