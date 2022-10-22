Могут ли США и партнеры вмешаться в войну в Украине: эксперт назвал вероятное условие

Бывший директор ЦРУ предположил, что американские войска все-таки могут принять участие в войне в Украине, чтобы помочь ВСУ бороться с российскими оккупантами. Похоже, такая вероятность действительно есть.

Возможно ли участие западных войск в войне против России

Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он отметил, что сейчас интересные события разворачиваются на восточной границе Европейского Союза. В частности, проходят мощные натовские учения, а в Румынию зашел 101 десантно-штурмовой батальон воздушно-десантных сил США.

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"Это 4500 военнослужащих, которые достаточно мощно вооружены, обучены и разворачивают свои возможности за несколько часов. Об этом говорит бывший глава ЦРУ, и многие источники сообщают о том, что в случае эскалации в Украине, войска могут быть перемещены на территорию Украины для недопущения российской агрессии в дальнейшем", – объяснил Клочок.

Он подчеркнул, что такие сообщения не появляются случайно, поэтому складывается ощущение, что войска НАТО все же активно готовятся к возможной эскалации в Украине или нарушению границ, к чему сейчас, возможно, будут прибегать. В частности, речь идет о провокациях через белорусскую границу.

Вместе с тем, как отметил эксперт, многие мировые политики продолжают говорить, что НАТО не будет вступать в конфликт. Похоже, сейчас происходит своеобразное разграничение диспозиций.

"Все прекрасно понимают, что Россия проталкивает нарратив о том, что они якобы воюют с НАТО. И показать это для России означает подтвердить то, что войска НАТО вступили в войну. Мол, смотрите, мы вам не врали, давайте мобилизоваться и так далее", – заметил Клочок.

Поэтому эксперт предполагает, что Запад скорее будет склонен к реализации идеи, которая не нова для США – участие какого-то не натовского контингента для военной помощи Украине.

Что может стать поводом для ввода войск США в Украину

Однако разные мнения сходятся на том, что для участия этих войск в войне нужна серьезная причина. Конечно, для украинцев уже давно все очевидно, но мир до сих пор не выделил из всех военных преступлений России чего-то, что заслуживает такого ответа – вход войск США на территорию Украины.

И мне кажется, что история о террористическом акте, который сейчас готовит Россия в Херсонской области – подрыв Каховской ГЭС – может стать такой точкой бифуркации,

– предположил эксперт.

Виталий Клочок о вероятности участия войск США в войне в Украине: смотрите видео

Заявление экс-директора ЦРУ об участии в войне войск США

Бывший глава американской разведки Дэвид Петреус предположил, что Россия все-таки может пересечь все красные линии, в том числе применить ядерное оружие. По его словам, Вашингтон будет вынужден мощно ответить на это, а кроме того, в войну могут вмешаться американские военные.

Петреус заявил, что это может произойти тогда, когда Россия пойдет на "шокирующие и ужасающие шаги". Он подчеркнул, что когда речь идет об участии этих войск в войне в Украине, подразумеваются войска именно США и, возможно, других стран, а не сила НАТО.