В США мужчина сорвал самый большой джекпот в мире на сумму более 2 миллиардов

Житель Калифорнии сорвал самый большой джекпот в мире. Сумма составляет более 2 миллиардов долларов.

Имя победителя еще не объявлено. Об этом сообщила представитель калифорнийской лотереи Кэролин Беккер.

К теме Отчаянно надеется на джекпот: покерист выкупил 45 000 лотерейных билетов

В США мужчина сорвал самый большой в мире джекпот

Так, мужчина угадал все шесть номеров в лотерейном билете Powerball, что составило вероятность 1 до 292,2 миллиона. Счастливый билет стоимостью 2 доллара продали в американском городе Альтаден.

Выигрышные номера были 10-33-41-47-56, а Powerball – 10. Хотя джекпот составлял 1,9 млрд долларов, он вырос до 2,04 млрд долларов на момент розыгрыша.

Кстати, до этого самый большой джекпот Powerball был выигран в январе 2016 года, когда трое победителей разделили объявленный приз в размере 1,586 миллиарда долларов.

Напомним, что американский хайроллер Шон Диб купил лотерейных билетов на сумму 90 000 долларов. В понедельник должен был состояться розыгрыш рекордного джекпота Powerball, но его перенесли по неизвестным причинам. Американцу пришлось серьезно заморочиться, чтобы купить их. Поскольку в Лас-Вегасе эта лотерея не продается, Шон уехал за ними в соседний штат.

Достойно внимания – украинка сорвала джекпот и передала выигрыш на помощь защитникам: смотрите видео