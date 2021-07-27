Первыми свидетельствовали правоохранители, которые защищали законодателей от нападающих. Вопрос слушаний вызвал еще больший раскол между партиями, демократы настаивали на создании независимой комиссии, зато республиканцы в мае заблокировали ее создание. Следовательно, в Комиссии Конгресса вошли законодатели от обеих партий.

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Войска США завершат боевую миссию в Ираке

Джо Байден на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казими заявил, что американские войска в Ираке завершат боевую миссию в ближайшие месяцы. По словам президента США, новая роль войск будет заключаться в продолжении обучения, предоставлении помощи и содействию борьбе с ИГИЛ. Он добавил, что боевых действий армейцы США не будут выполнять.

В США может вырасти количество случаев штамма Дельта

Количество новых заражений в США в связи с распространением штамма Дельта может вырасти в 4 раза в следующие 6 недель. Речь идет о 200 тысячах случаев в день, об этом предупредили центры по контролю и профилактике заболеваний. Дельта поражает в основном не вакцинированные группы, а полностью вакцинированных в США сейчас меньше половины населения.

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