Першими свідчили правоохоронці, які захищали законодавців від нападників. Питання слухань викликало ще більший розкол між партіями, демократи наполягали на створенні незалежної комісії, натомість республіканці у травні заблокували її створення. Відтак, у конгресову комісію увійшли законодавці від обох партій.

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Війська США завершать бойову місію в Іраку

Джо Байден на зустрічі у Білому домі з прем'єр-міністром Іраку Мустафою аль-Казимі заявив, що американські війська в Іраку завершать бойову місію в найближчі місяці. За словами президента США, нова роль військ полягатиме у продовженні навчання, наданні допомоги та сприянню боротьбі з ІДІЛ. Він додав, що бойових дій армійці США не виконуватимуть.

У США може зрости кількість випадків штаму Дельта

Кількість нових заражень у США у зв'язку з розповсюдженням штаму Дельта може вирости у 4 рази в наступні 6 тижнів. Мовитиметься про 200 тисяч випадків на день, про це попередили центри з контролю та профілактики захворювань. Дельта вражає переважно не вакциновані групи, а повністю вакцинованих у США нині менше, ніж половина населення.

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