В США накануне 20-летия идентифицировали тела двух жертв теракта 11 сентября

Офис главного медэксперта Нью-Йорка накануне 20-летия теракта 11 сентября смог идентифицировать еще 2 погибших. В то же время еще имена 40% жертв тех событий до сих пор остаются неизвестными.

Эксперты выяснили имена еще двух погибших женщин. Одна из них – Дороти Морган, имя другой не обнародовали по просьбе родственников.

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Работу на этом не будут останавливать

Впервые с 2019 года медэкспертам удалось идентифицировать новых жертв терактов. Таким образом количество установленных имен погибших возросло до 1 647. Главная медицинская эксперт города Барбара Сэмпсон заявила, что работу не будут останавливать.

Двадцать лет назад мы пообещали семьям жертв теракта во Всемирном торговом центре сделать все возможное для идентификации их близких, и с помощью этих двух новых идентификаций мы продолжаем выполнять этот священный долг,

– заявила эксперт.

Для идентификации погибших используют новейшие технологии по исследованию ДНК.

Теракт 11 сентября: главное

Источник: Википедия