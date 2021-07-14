США грозятся наказать российских хакеров, если Кремль сам этого не сделает
Источник:Госдеп США
Соединенные Штаты готовы наказать хакеров, работающих на территории России, если Москва сама не примет ответных мер.
Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Вашингтоне.
Важно Российские хакеры атаковали серверы Республиканской партии США, – СМИ
По его словам, сейчас США работают над тем, чтобы привлечь союзников и партнеров для коллективной реакции на киберпреступления России. В этом контексте он напомнил о кибератаке на SolarWinds.
Что известно об атаке на SolarWinds?Еще в декабре 2020 года США стали жертвой российских хакеров. Тогда группировка Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами, осуществила самую масштабную за последние 5 лет кибератаку на госучреждения Штатов. Высшие органы нацбезопасности Соединенных Штатов предположили, что именно Россия причастна к масштабной кибератаке на ряд правительственных учреждений США.
Блинкен подчеркнул, что страны, которые укрывают киберпреступников, несут ответственность за их действия.
Мы поднимаем вопрос атак с использованием программ-вымогателей в наших отношениях с Россией. Если они этого не делают, это будем делать мы,
– объяснил госсекретарь США.
Что делают США
Как отметил Блинкен, сейчас США:
- усиливают дипломатические и иностранные инструменты помощи в борьбе с киберпреступниками;
- работают над расширением членства в глобальном договоре о киберпреступности, известного как Будапештская конвенция.
Недавно президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором говорилось о кибератаках, совершенных из России, и координации усилий для гуманитарной помощи в Сирии.