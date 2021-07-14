США грозятся наказать российских хакеров, если Кремль сам этого не сделает

Соединенные Штаты готовы наказать хакеров, работающих на территории России, если Москва сама не примет ответных мер.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Вашингтоне.

Важно Российские хакеры атаковали серверы Республиканской партии США, – СМИ

По его словам, сейчас США работают над тем, чтобы привлечь союзников и партнеров для коллективной реакции на киберпреступления России. В этом контексте он напомнил о кибератаке на SolarWinds.

Что известно об атаке на SolarWinds? Еще в декабре 2020 года США стали жертвой российских хакеров. Тогда группировка Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами, осуществила самую масштабную за последние 5 лет Еще в декабре 2020 года США стали жертвой российских хакеров. Тогда группировка Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами, осуществила самую масштабную за последние 5 лет кибератаку на госучреждения Штатов . Высшие органы нацбезопасности Соединенных Штатов предположили, что именно Россия причастна к масштабной кибератаке на ряд правительственных учреждений США.

Блинкен подчеркнул, что страны, которые укрывают киберпреступников, несут ответственность за их действия.

Мы поднимаем вопрос атак с использованием программ-вымогателей в наших отношениях с Россией. Если они этого не делают, это будем делать мы,

– объяснил госсекретарь США.

Что делают США

Как отметил Блинкен, сейчас США:

усиливают дипломатические и иностранные инструменты помощи в борьбе с киберпреступниками;

работают над расширением членства в глобальном договоре о киберпреступности, известного как Будапештская конвенция.

Недавно президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором говорилось о кибератаках, совершенных из России, и координации усилий для гуманитарной помощи в Сирии.