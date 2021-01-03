В США вандалы напали на дома лидера большинства в сенате Митча Макконнелла и спикера палаты парламента Нэнси Пелоси. Вероятно, людей возмутило, что в США не увеличили финансовую помощь, связанную с пандемией коронавируса.

Возле дома Пелоси в Сан-Франциско нашли голову свиньи и фальшивую кровь, сообщает BBC. Кроме этого, на квартире политика написали "Отмени аренду" и "Мы хотим все".

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На доме Макконнелла написали несколько бранных слов и фразу "Где мои деньги". Чиновник, комментируя нападение, подчеркнул, что вандализм и политика страха не могут существовать в американском обществе.

Полиция расследует инциденты.

Почему произошло нападение

Дело в том, что единовременное пособие американцам, которые понесли экономические потери из-за пандемии, не увеличили до 2 тысячи долларов. Конгресс США не смог договориться о принятии соответствующего законопроекта. Поэтому сейчас размер пособия составляет 600 долларов.

Предполагают, что нападение совершили люди, которые возмутились из-за такого решения.