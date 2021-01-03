У США вандали напали на будинки лідера більшості в сенаті Мітча Макконнелла та спікера палати парламенту Ненсі Пелосі. Ймовірно, людей обурило, що в США не збільшили фінансову допомогу, пов'язану із пандемією коронавірусу.

Біля будинку Пелосі у Сан-Франциско знайшли голову свині та фальшиву кров, повідомляє BBC. Крім цього, на помешканні політикині написали "Скасуй оренду" та "Ми хочемо все".

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На будинку Макконнелла написали кілька лайливих слів та фразу "Де мої гроші". Чиновник, коментуючи напад, наголосив, що вандалізм і політика страху не можуть бути в американському суспільстві.

Поліція розслідує інциденти.

Чому стався напад

Річ у тім, що одноразову допомогу американцям, що зазнали економічних втрат через пандемію, не збільшили до 2 тисячі доларів. Конгрес США не зміг домовитися про ухвалення відповідного законопроєкту. Тому наразі розмір допомоги становить 600 доларів.

Припускають, що напад здійснили люди, які обурились через таке рішення.