Всего в учениях, которые будут включать в себя наземные и воздушные операции, примут участие 2,5 тысячи военных из 15 стран-членов НАТО и партнеров Альянса. Среди них США, Грузия, Украина, Великобритания и страны Балтии.
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В Афганистане – рекордное количество погибших
В Афганистане с начала 2021 года погибли более 1 600 гражданских. По данным ООН, треть из них – дети. Этот показатель увеличился почти на половину по сравнению с этим же периодом 2020 года.
В то же время США и НАТО продолжают выводить свои войска из страны. Однако со времени свержения режима "Талибана" выросло целое поколение афганцев, будущее которых вызывает тревогу.
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Украина поддержала кубинцев
Украина, США и еще ряд государств выступили в поддержку Кубы. Они обнародовали совместное заявление, которое подписали руководители министерств иностранных дел.
Страны призвали власти Кубы прислушаться к голосу народа, уважать его права, освободить арестованных за участие в протестах, а также восстановить интернет-связь.
Ранения на Донбассе
Пресс-сцентр операции Объединенных сил Украины сообщил о ранении 2 украинских военных на Донбассе. Там также зафиксировали 11 нарушений режима тишины российскими боевиками.
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