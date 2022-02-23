Технику и военных отправят в Литву, Латвию и Эстонию. Дополнительные силы будут состоять из авиации и наземных войск.

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В минобороны США 23 февраля заявили журналистам, что военные прибудут на места до конца недели.

Какие войска США отправят в Европу

Оперативную группу батальона пехоты численностью около 800 бойцов. Они переместятся из Италии;

до 8 истребителей F-35, присланных из Германии;

20 ударных вертолетов AH-64 в страны Балтии и еще 12 вертолетов из Греции в Польшу.

Дополнительный персонал временно перемещается, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдерживать любую потенциальную агрессию против государств-членов НАТО и тренироваться с силами приемной страны,

– говорится в сообщении.

Отметим, Джо Байден говорил, что в случае, если Россия не выведет свои войска из Беларуси, то НАТО также осуществит перемещение. Это будет оборонительный шаг.

Российские войска в Беларуси: коротко

Россия стянула в Беларусь огромное количество своих военных и техники на совместные военные учения "Союзная решимость-2022". В Евросоюзе даже опасались, что Кремль может оккупировать государство-соседа.

20 февраля, согласно плану, учения должны были завершиться. Однако Минск и Москва решили их продолжить, придумав нелепую причину – "военная активность Украины у границ".

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что для него не стало сюрпризом продолжение учений. Ведь войска стянули с дальних регионов, поэтому было ожидаемо, что отведут их не сразу.

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