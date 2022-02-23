Техніку та військових відправлять у Литву, Латвію та Естонію. Додаткові сили складатимуться з авіації та наземних військ.

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У міноборони США 23 лютого заявили журналістам, що військові прибудуть на місця до кінця тижня.

Які війська США відправлять у Європу

Оперативну групу батальйону піхоти чисельністю близько 800 бійців. Вони перемістяться з Італії;

до 8 винищувачів F-35, надісланих з Німеччини;

20 ударних вертольотів AH-64 в країни Балтії та ще 12 вертольотів з Греції до Польщі.

Додатковий персонал тимчасово переміщається, щоб заспокоїти наших союзників по НАТО, стримувати будь-яку потенційну агресію проти держав-членів НАТО та тренуватися з силами приймальної країни,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, Джо Байден казав, що у разі, якщо Росія не виведе свої війська з Білорусі, то НАТО також здійснить переміщення. Це буде оборонним кроком.

Російські війська у Білорусі: коротко

Росія стягнула у Білорусь величезну кількість своїх військових та техніки на спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022". У Євросоюзі навіть побоювалися, що Кремль може окупувати державу-сусідку.

20 лютого, згідно з планом, навчання мали завершитися. Однак Мінськ та Москва вирішили їх продовжити, вигадавши безглузду причину – "військова активність України біля кордонів".

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що для нього не стало сюрпризом продовження навчань. Адже війська стягнули з дальніх регіонів, тому було очікувано, що відведуть їх не одразу.

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