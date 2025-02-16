Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что это маловероятно, ведь Джей Ди Вэнс недавно опроверг такую возможность. Мол, если Россия не согласится идти на переговоры, то Соединенные Штаты Америки могут отправить в Украину своих солдат.

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Согласится ли Россия на переговоры

Тарас Загородний считает, что Путин не будет отказываться от переговоров, ведь России это невыгодно.

Я думаю, что россияне тратят много ресурсов (финансовых – 24 Канал), чтобы в информационном пространстве были новости о том, что Россия вроде бы сильна как никогда,

– предположил он.

Наступление оккупантов на фронте замедляется. Вероятно, до конца зимы 2025 года Россия почувствует дефицит человеческого ресурса. Это может повлечь начало мобилизации, которая не очень выгодна Кремлю.

Россия блефует. Дональд Трамп не собирается прекращать помощь Украине. Все понимают, что единственным гарантом безопасности в Европы является украинская армия, которая способна реализовать защиту,

– сказал политтехнолог.

Загородний добавил, что россияне мечтают, чтобы США прекратили помощь Украине, однако, по его мнению, этого не произойдет.

Важно заметить, что Джей Ди Вэнс опроверг свое недавнее заявление о вероятном введении войск США в Украину, подчеркнув, что случилось некорректная трактовка его слов. Он отметил, что американские военные не должны рисковать жизнью, если это не соответствует интересам и безопасности США. Таким образом, администрация Трампа еще раз подтвердила отсутствие намерений относительно прямого военного участия в войне.