Джозеф Байден заявил, что хотел бы лично встретиться с Владимиром Путиным. Но, несмотря на проведение такой встречи, Соединенные Штаты твердо придерживаются линии сопротивления российской агрессии.

К тому же госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый Дом будет разговаривать с Кремлем с позиции силы. Об этом в эфире программы "Между прочим" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"США не будут договариваться за спиной Украины с Кремлем. Это означало бы масштабные геополитические, геопсихологические потери для них по всему миру", – пояснил он.

По его словам, Украина и США договорились, что обе стороны будут тесно координировать между собой подготовку к саммиту Байден – Путин. То есть американский президент поедет не как большой полицейский, который будет выступать посредником между Украиной и Россией. А как лидер Запада и свободного мира, частью которого является Украина.

Байден во время встречи будет говорить с человеком, который является агрессором, который посягнул на ценности и границы этого западного мира. Вот такое сегодня настроение в Вашингтоне, насколько я могу оценивать с личных контактов и наблюдая за деятельностью политической сцены,

– отметил Андрей Пионтковский.

России известно, как будет действовать США в случае открытого вторжения в Украину, – Пионтковский

Российский публицист заметил, что в американском политикуме есть противоположная линия. Например, Барак Обама сказал важную фразу в интервью, уже в конце своего президентства: "Россиянам хочется изнасиловать Украину гораздо больше, чем нам ее защитить".

"К сожалению, эта линия присутствует. В США было опубликовано письмо с подписями 150 экспертов, в которых примерно такие же идеи. Мол, Россия им надо для союза против Китая, а "всякие мелочи можно Путину уступить", – подчеркнул он.

Впрочем добавил, Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин придерживаются линии сопротивления путинской агрессии.

Пионтковский о возможной встрече Байдена с Путиным: видео