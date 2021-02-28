В Госдепартаменте США отвергли переговоры с Германией. Речь о газопроводе "Северный поток-2".

Никакие переговоры о возможной операции, которая позволила бы продолжить строительство трубопровода, с немецкой стороной не ведутся. Это во время брифинга Госдепа и Конгресса заявила заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.

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Обмен мнениями – не переговоры

По словам представителей американского внешнеполитического ведомства, формулировка "обмен мнениями" не надо толковать как переговоры. Администрация США только выразила Берлину свою обеспокоенность строительством газопровода во время обычных дипломатических контактов.

Напомним! Средства массовой информации 26 февраля сообщали об обмене мыслями двух стран по дальнейшему строительству.

В то же время в начале февраля 2021 года немецкие власти отрицали существование "каких-либо грязных сделок" с США по "Северному потоку-2".

Что такое "Северный поток-2"?

"Северный поток-2" – это газопровод из России в Германию более 1200 километров длиной. Его построили уже на 90%, но благодаря санкциям Белого дома процесс почти остановили.

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