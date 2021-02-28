Переговоры с Германией по "Северному потоку-2" не ведутся, – Госдеп США
В Госдепартаменте США отвергли переговоры с Германией. Речь о газопроводе "Северный поток-2".
Источник:Axios
Никакие переговоры о возможной операции, которая позволила бы продолжить строительство трубопровода, с немецкой стороной не ведутся. Это во время брифинга Госдепа и Конгресса заявила заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.
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Обмен мнениями – не переговоры
По словам представителей американского внешнеполитического ведомства, формулировка "обмен мнениями" не надо толковать как переговоры. Администрация США только выразила Берлину свою обеспокоенность строительством газопровода во время обычных дипломатических контактов.
В то же время в начале февраля 2021 года немецкие власти отрицали существование "каких-либо грязных сделок" с США по "Северному потоку-2".
Что такое "Северный поток-2"?
"Северный поток-2" – это газопровод из России в Германию более 1200 километров длиной. Его построили уже на 90%, но благодаря санкциям Белого дома процесс почти остановили.
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- Строительство "Северного потока-2" прекращали из-за санкций США. Несмотря на это, работы возобновили в конце 2020 года.
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- В Вашингтоне 23 февраля отметили, что доклад о санкциях – не конец.
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