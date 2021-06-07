Не исключен военный ответ: США усилят реагирование на киберугрозы

Власти США усилили давление на компании и зарубежных противников, требуя от них противодействия киберпреступникам. Белый дом рассматривает все варианты для борьбы с хакерами, в том числе и военный ответ.

Администрация президента Джо Байдена "изучает все варианты" для защиты страны от преступников, которые используют программы-вымогатели. Об этом в ответ на вопрос о возможности мероприятий военного характера заявила министр торговли США Джина Раймондо.

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Какие это могут быть варианты, чиновник не уточнила. Она подчеркнула, что этот вопрос будет на повестке дня встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что рост угрозы кибератак побудил Байдена занять агрессивную позицию в отношении России, которая скрывает некоторых преступников-хакеров.

Мы не исключаем никаких вариантов, рассуждая о возможной реакции в ответ, последствия или возмездия,

– отметила Раймондо.

В США хакеров-вымогателей приравняли к террористам

Министерство юстиции США предоставило расследованиям кибератак хакеров-вымогателей тот же приоритет, что и делам, связанным с террористической деятельностью.

Теперь в городах обязаны своевременно и регулярно отправлять отчеты о ходе расследований хакерских атак в Вашингтон. Должностные лица также должны отслеживать и сообщать о других расследованиях, связанных с экосистемой киберпреступлений.

Такое решение приняли на фоне взлома системы трубопроводной компании Colonial Pipeline и роста хакерских атак.