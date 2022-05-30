Об этом 24 канала рассказал публицист Андрей Пионтковский. Соответствующее решение в США он назвал политической ошибкой.

К теме США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России, – Байден

"Впрочем, это не изменяет основного содержания: Америка, в отличие от Германии и Франции, не может себе позволить победу Путина", – подчеркнул публицист.

По словам Пионтковского, в противном случае это означает отход США и цивилизованного мира на второй план и господство китайского режима.

Он (Китай – 24 канал) очень быстро присоединит к себе маленькую, но гордую провинцию Московию,

– добавил публицист.

Что известно о заявлении Байдена

По данным иностранных СМИ, Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не планируют предоставлять Украине ракетные комплексы, способные поражать цели на территории России.

До этого Министерство обороны США заявило, что "знает и осознает" запрос Украины на реактивные системы залпового огня, но соответствующее решение еще не принято.

Следует заметить, что США активно помогают Украине бороться с российскими оккупантами. Страна стала очень мощным партнером, при содействии которой вооруженные силы получили много современного оружия.

Напомним! Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины. Благодаря этому США смогут поставлять в нашу страну вооружение и другую помощь по упрощенной процедуре.

Помощь Украине от США на фоне войны: другие новости

Президент США Джозеф Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Эти деньги будут направлены на военную и гуманитарную поддержку нашего государства.

В Пентагоне в мае показали новую партию оружия , которую США отправляют в Украину. В частности, говорится о гаубице M777.

На благотворительном аукционе продавали именную ручку президента США Джо Байдену за 600 тысяч гривен. Деньги потратят на закупку пикапов для 47 батальона Вооруженных Сил Украины под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.

Стрим с Андреем Пионтковским и Романом Цимбалюком на 24 канале: смотрите видео