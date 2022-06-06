США не планируют отменять санкции против России в обмен на зерно, – СМИ

В войне против Украины Россия столкнулась с невиданными до этого санкциями. Поэтому решила прибегнуть к уже знакомым для нее приемам – шантажу. При этом она шантажирует весь мир.

Россия в войне против Украины решила воспользоваться своим многочисленным преимуществом на море. Так что заблокировала все морские пути в украинские порты. Еще часть портов оказалась под российской оккупацией – в первую очередь Бердянск. А что касается Одессы, то там есть постоянная угроза высадки российского десанта, поэтому этот порт тоже заблокирован. Для этого российские кафиры используют стров Змеиный.

К теме Россия после потери "Москвы" перебросила на Змеиные средства ПВО и блокирует торговлю морем, – Британия

Но блокирование украинских портов имеет не столько военную цель, сколько нанести экономический и гуманитарный удар. Но не только по Украине, но и по миру. Ведь Россия заблокировала экспорт украинского зерна, от которого зависят многие страны. Приблизительно 20 миллионов тонн украинского зерна уже могли быть доставлены, если бы не российская блокировка.

Дошло до того, что в дело пришлось вмешаться ООН. Ведь блокировка украинских портов чревата значительным ростом цен на продовольствие, а в некоторых странах это может привести и к голоду. За этим последует рост социальной напряженности в некоторых регионах, протесты и бунты, значительная миграция и т.д. Официальные лица США ожидают, что глобальные катастрофы ухудшатся в течение лета, что чревато массовыми беспорядками этой осенью.

Именно этим и решила воспользоваться Россия, прибегнув к шантажу. Страна-оккупантка требует снятия части санкций в обмен на разблокировку украинских портов для возобновления экспорта зерна.

Читайте также "Вагнеровцы" добывают золото в Африке, чтобы удержать курс рубля под санкциями, – NYT

Один из представителей ООН Мартин Гриффитс даже прибыл в Москву, где в пятницу, 3 июня, встретился с российскими чиновниками из министерств обороны и зарубежных. Среди обсуждаемых тем – блокада Россией черноморских портов Украины

Однако в США скептически относятся к идее снятия части санкций с России в обмен на разблокировку украинских портов. Один американский чиновник в комментарии Politico назвал заявление Москвы "дипломатией вымогательства" и сказал, что США не согласятся на соглашение, которое снимет какое-либо экономическое давление на Кремль.

Пока в США ожидают, чем закончатся переговоры ООН с Россией. Хотя отмечают, что подобные требования со стороны Москвы "усложняют хрупкие переговоры".

"Трудно воспринимать российские предложения добросовестно, учитывая, что они активно и намеренно уничтожают продукты питания в Украине и обостряют глобальную продовольственную безопасность", – сказал американский чиновник, напоминая, что российские войска продолжают атаковать украинские сельскохозяйственные объекты и поля.

Военная деблокада украинских портов

Есть среди американских политики и такие, которые требуют президента США Джо Байдена помочь Украине снять российскую военную блокаду черноморских портов. Но его администрация исключает отправку военных кораблей в регион. Они и дальше переживают из-за вероятности прямой конфронтации с Россией.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что разминирование портов Украины и прохождение военно-морской блокады России "были бы военной операцией высокого риска, которая требовала бы значительных усилий".

США планируют и в дальнейшем продолжать отправлять оружие, чтобы помочь Украине отбить российские войска, которые атакуют Одессу и восточные регионы страны, одновременно пытаясь открыть больше сухопутных путей для перевозки зерна.

Смотрите видео о том, как кафиры заставляют украинских фермеров к "сотрудничеству"