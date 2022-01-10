Такую позицию озвучил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Именно он представляет российскую сторону на переговорах с США.

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Россия хочет остановить "разрушительную деятельность НАТО"

Американские журналисты отметили, что еще перед подготовительной встречей в Женеве (состоявшейся 9 января в формате "ужина"), риторика Рябкова была неоптимистичной и агрессивной.

Он заявил, что собирается общаться с представителями США "динамически и без пауз", чтобы не дать Западу "тормозить и похоронить все в бесконечных дискуссиях".

При этом, по его мнению, США не понимают Россию.

Собственно, не понимают цели Кремля, которые он ставит перед собой на переговорах. А цели эти "выходят далеко за рамки вопросов контроля вооружений", которые якобы планируют обсуждать США.

Рябков заявил, что сигналы, отправленные американскими официальными лицами накануне переговоров, "показывают непонимание того, что нам (России, – 24 канал) нужно".

Что же это за цели такие у России

Российский дипломат их очертил. Мол, Москва хочет пересмотреть отношения с Западом, установленные в 1997 году. Тогда подписанное соглашение с НАТО, говорит Рябков, не сработало, потому что после него значительное количество стран присоединилось к Альянсу.

Нам необходимо обеспечить сворачивание разрушительной деятельности НАТО, которая длится десятилетия, и вернуть Альянс на позиции, равнозначные тем, которые были в 1997 году. Но именно по этим вопросам мы менее всего слышим готовность американской стороны и НАТО договариваться,

– вот такое заявил представитель России.

Важно! Так называемое "непонимание России", и это совершенно очевидно, связано с тем, что ее требования – абсурдны.



Как точно охарактеризовал их глава украинского МИД Дмитрий Кулеба – "неправомерные и угрожающие международному миру". Ведь Владимир Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России – причем в Кремле хотят, чтобы к ней принадлежали суверенные соседние государства.

После "ужина": как оценили первый разговор в США и России

После двухчасовой встречи с замгоссекретаря США Венди Шерман Сергей Рябков сказал, что разговор был "нелегким, но, в принципе, деловым".

В Белом доме прокомментировали еще более сдержанно: мол, США и Россия обсудили темы двусторонних отношений, которые стороны поднимут во время Диалога по стратегической стабильности 10 января.