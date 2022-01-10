Таку позицію озвучив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Саме він представляє російську сторону на переговорах зі США.

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Росія хоче зупинити "руйнівну діяльність НАТО"

Американські журналісти зазначили, що ще перед підготовчою зустріччю у Женеві (яка відбулася 9 січня у форматі "вечері"), риторика Рябкова була неоптимістичною й агресивною.

Він заявив, що збирається спілкуватися з представниками США "динамічно й без пауз", аби не дати Заходу "загальмувати та поховати все у нескінченних дискусіях".

Причому, на його думку, США не розуміють Росію.

  • Власне, не розуміють цілі Кремля, які той ставить перед собою на переговорах. А цілі ці "виходять далеко за рамки питань контролю озброєнь", що планують начебто обговорювати США.
  • Рябков заявив, що сигнали, надіслані американськими офіційними особами напередодні переговорів, "показують нерозуміння того, що нам (Росії, – 24 канал) потрібно".

Що ж це за цілі такі у Росії

Російський дипломат їх окреслив. Мовляв, Москва хоче переглянути відносини з Заходом, встановлені 1997 року. Тоді підписана угода з НАТО, каже Рябков, не спрацювала, бо вже після неї значна кількість країн приєдналася до Альянсу.

Нам необхідно забезпечити згортання руйнівної діяльності НАТО, яка триває упродовж десятиліть, і повернути Альянс на позиції, рівнозначні тим, які були у 1997 році. Але саме з цих питань ми найменше чуємо готовність американської сторони й НАТО домовлятися,
– ось таке заявив представник Росії.

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