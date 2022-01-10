Таку позицію озвучив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Саме він представляє російську сторону на переговорах зі США.

До теми Порадив НАТО "збирати манатки": представник Росії шокував заявою в Женеві

Росія хоче зупинити "руйнівну діяльність НАТО"

Американські журналісти зазначили, що ще перед підготовчою зустріччю у Женеві (яка відбулася 9 січня у форматі "вечері"), риторика Рябкова була неоптимістичною й агресивною.

Він заявив, що збирається спілкуватися з представниками США "динамічно й без пауз", аби не дати Заходу "загальмувати та поховати все у нескінченних дискусіях".

Причому, на його думку, США не розуміють Росію.

Власне, не розуміють цілі Кремля, які той ставить перед собою на переговорах. А цілі ці "виходять далеко за рамки питань контролю озброєнь", що планують начебто обговорювати США.

Рябков заявив, що сигнали, надіслані американськими офіційними особами напередодні переговорів, "показують нерозуміння того, що нам (Росії, – 24 канал) потрібно".

Що ж це за цілі такі у Росії

Російський дипломат їх окреслив. Мовляв, Москва хоче переглянути відносини з Заходом, встановлені 1997 року. Тоді підписана угода з НАТО, каже Рябков, не спрацювала, бо вже після неї значна кількість країн приєдналася до Альянсу.

Нам необхідно забезпечити згортання руйнівної діяльності НАТО, яка триває упродовж десятиліть, і повернути Альянс на позиції, рівнозначні тим, які були у 1997 році. Але саме з цих питань ми найменше чуємо готовність американської сторони й НАТО домовлятися,

– ось таке заявив представник Росії.

Важливо! Так зване "нерозуміння Росії", і це цілком очевидно, пов'язане з тим, що її вимоги – абсурдні.



Як влучно охарактеризував їх глава українського МЗС Дмитро Кулеба – "неправомірні та загрожують міжнародному миру". Адже Володимир Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії – причому у Кремлі хочуть, щоб до неї "належали суверенні сусідні держави".

Після "вечері": як оцінили першу розмову у США та Росії

Після двогодинної зустрічі з заступницею держсекретаря США Венді Шерман Сергій Рябков сказав, що розмова була "нелегкою, але, у принципі, діловою".

У Білому домі прокоментували ще стриманіше: мовляв, США та Росія обговорили теми двосторонніх взаємин, які сторони порушать під час Діалогу зі стратегічної стабільності 10 січня.

Тим часом Блінкен нагадав, що Росія може влаштувати провокації біля українських кордонів: дивіться відео