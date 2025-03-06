Такой информацией с 24 Каналом поделился военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. Отметим, что решение о прекращении предоставления разведданных Украине мог принять сам президент США Дональд Трамп.

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Как на Украину повлияет остановка обмена разведданными

Решение США прекратить предоставление разведданных Украине может значительно повлиять на эффективность использования британских ракет Storm Shadow. Военнослужащий отметил, для запуска этого оружия необходимы данные американских спутников.

Ранее Британия лишь информировала Америку о ситуации на определенных целях. Теперь, с учетом прекращения обмена разведданными США с Украиной, техническая возможность сверять данные между ракетами и спутниками стала невозможной, что может привести к трудностям в их использовании.

Это же касается и ракет GMLRS для систем HIMARS и ракет ATACMS, хотя последние в Украине используется меньше из-за ограниченного количества поставок,

– отметил боец.

Однако, как объяснил Мусиенко, Украина имеет достаточно средств для определения целей и нанесения ударов, в частности в оккупированном Крыму и Курской области, благодаря поддержке европейских партнеров и собственным возможностям. Украинские ракеты могут лететь на такое же расстояние как британские Storm Shadow.

Обратим внимание, источники CBS утверждают, что администрация Дональда Трампа продолжает предоставлять Украине "оборонные данные", которые позволяют ей защищаться.