"Есть подозрения": бывший советник Трампа раскрыл, кто мог стоять за приостановкой обмена разведданными в США

Неожиданные проблемы с передачей разведданных США для Украины и ограничения спутниковой связи Starshield всколыхнули военно-политические круги. Пока официальные структуры отрицают причастность высшего руководства, за кулисами вырисовывается совершенно иная картина.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности и бывший посол США в ООН Джон Болтон, отметив, что за этим могли стоять отдельные чиновники низшего ранга без прямого санкционирования со стороны главы Белого дома. По его мнению, такие опасные действия требуют немедленного вмешательства Конгресса и вызова причастных лиц для дачи официальных показаний.

Кто мог принять решение?

Джон Болтон отметил, что терминалы Starshield контролируются правительством США, поэтому сомнений в причастности американских структур к ограничениям связи практически нет. По его словам, слова министра обороны США о решении проблемы лишь подтверждают этот факт.

Это, безусловно, скрытое подтверждение того, что именно правительство США отключило его. Поэтому следующий вопрос: кто именно в правительстве США это сделал? Мне непонятно, был ли это Трамп. Возможно, это был кто-то из чиновников низшего уровня в Министерстве обороны,

– сказал экс-советник президента.

Он также добавил, что подобные шаги могли быть попыткой выполнить предполагаемые пожелания президента по собственной инициативе.

У меня есть свои подозрения, но это может быть кто-то, кто пытается сделать то, что, по их мнению, хотел бы Трамп, но без каких-либо полномочий высшего уровня. Нам придется это выяснить. В любом случае это плохо. Этого не должно было произойти, и не должно быть никакого вмешательства в обмен разведывательными данными,

– подчеркнул Болтон.

Отвечая на вопрос о возможной причастности бывшего заместителя помощника министра обороны Элбриджа Колби, Болтон признал, что такой вариант вполне реалистичен. Он подчеркнул, что этот чиновник ранее уже предпринимал подобные шаги.

"Что ж, он, безусловно, делал подобные вещи в прошлом, и вполне возможно, что это он. Вот почему я говорю, что Конгресс будет очень заинтересован в том, чтобы узнать, кто принял это решение, и вызвать этого человека на Капитолийский холм для дачи показаний",

– отметил он.

Он также прокомментировал сообщения СМИ о приказе из Белого дома, объяснив бюрократические нюансы Вашингтона. По словам Болтона, термин "решение Белого дома" часто используется ошибочно, когда приказ на самом деле исходит от какого-либо министерства или подразделения.

Дипломат также выразил большой сомнение относительно участия команды Рады национальной безопасности, подчеркнув, что передача разведданных Украине пользуется сильной поддержкой законодателей и не влечет за собой дополнительных финансовых затрат для США.

Болтон о разведданных: смотрите видео