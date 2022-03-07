США не верят в неизбежный штурм Одессы российским морским десантом, – Reuters

Американские чиновники не верят в то, что Россия будет штурмовать Одессу морским десантом. По их данным, такую операцию в ближайшее время захватчики не планируют.

По данным американских чиновников, признаков неизбежности штурма Одессы нет. Такие слова звучат обнадеживающе на фоне информации о возможной атаке города.

Обратите внимание У россиян нет ни энтузиазма, ни готовности к штурму Киева, – Дуда

Американский чиновник в разговоре с журналистами заявил о том, что Россия выпустила по Украине уже 600 ракет. Кроме того, страна-агрессор уже применила 95% заранее сосредоточенных на границе войск.

Российские войска продолжают наступление на Киев, Харьков и Чернигов, однако вооруженные силы дают отпор захватчикам.

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