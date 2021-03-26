В США в ночь с 25 на 26 марта неизвестные открыли огонь по людям в одном из районов Чикаго. В результате трагедии погиб по меньшей мере 1 человек.

Местные полицейские рассказали, что стрельба произошла около 00:00. В людном месте в одном из районов Чикаго 2 неизвестных открыли огонь в толпу. Заметьте В ночном клубе в США случилась стрельба: есть погибшая и пострадавшие Детали трагедии Жертвой стрельбы стал 26-летний мужчина. Пуля попала ему в голову. Травма оказалась несовместимой с жизнью, раненый скончался на месте.

Кроме того, стрелки ранили 7 человек.

В тяжелом состоянии находятся 2 пострадавших: это 41-летняя женщина, которую ранили в живот, а также 28-летний мужчина, которому пуля попала также в живот.

На месте происшествия правоохранители изъяли оружие.

Сейчас полиция выясняет детали инцидента.

Злоумышленников еще не удалось задержать. Что происходит в США Трагедия в Чикаго стала уже 3 за март.

16 марта в Атланте злоумышленник расстрелял 8 человек в салонах спа.

22 марта в Колорадо мужчина открыл огонь в супермаркете. Погибли 10 человек.