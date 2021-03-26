В США неизвестные открыли огонь по людям: есть жертва и раненые
В США в ночь с 25 на 26 марта неизвестные открыли огонь по людям в одном из районов Чикаго. В результате трагедии погиб по меньшей мере 1 человек.
Источник:Abc7chicago
Местные полицейские рассказали, что стрельба произошла около 00:00. В людном месте в одном из районов Чикаго 2 неизвестных открыли огонь в толпу.
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Детали трагедии
- Жертвой стрельбы стал 26-летний мужчина. Пуля попала ему в голову. Травма оказалась несовместимой с жизнью, раненый скончался на месте.
- Кроме того, стрелки ранили 7 человек.
- В тяжелом состоянии находятся 2 пострадавших: это 41-летняя женщина, которую ранили в живот, а также 28-летний мужчина, которому пуля попала также в живот.
- На месте происшествия правоохранители изъяли оружие.
- Сейчас полиция выясняет детали инцидента.
- Злоумышленников еще не удалось задержать.
Что происходит в США
- Трагедия в Чикаго стала уже 3 за март.
- 16 марта в Атланте злоумышленник расстрелял 8 человек в салонах спа.
- 22 марта в Колорадо мужчина открыл огонь в супермаркете. Погибли 10 человек.
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