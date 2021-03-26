У США у ніч з 25 на 26 березня невідомі відкрили вогонь по людях в одному з районів Чикаго. Внаслідок трагедії загинула щонайменше 1 людина.

Місцеві поліцейські розповіли, що стрілянина сталася близько 00:00. У людному місці в одному з районів Чикаго 2 невідомих відкрили вогонь у натовп. Зауважте У нічному клубі в США трапилася стрілянина: є загибла і постраждалі Деталі трагедії Жертвою стрілянини став 26-річний чоловік. Куля влучила йому у голову. Травма виявилася несумісною з життям, поранений помер на місці.

Окрім того, стрілки поранили 7 людей.

У важкому стані перебувають 2 постраждалих: це 41-річна жінка, яку поранили у живіт, а також 28-річний чоловік, якому куля влучила також у живіт.

На місці події правоохоронці вилучили зброю.

Наразі поліція з'ясовує деталі інциденту.

Зловмисників ще не вдалося затримати. Що відбувається у США Трагедія у Чикаго стала вже 3 за березень.

16 березня в Атланті зловмисник розстріляв 8 людей у салонах спа.

22 березня у Колорадо чоловік відкрив вогонь у супермаркеті. Загинули 10 людей.