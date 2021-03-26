У США невідомі відкрили вогонь по людях: є жертва та поранені
У США у ніч з 25 на 26 березня невідомі відкрили вогонь по людях в одному з районів Чикаго. Внаслідок трагедії загинула щонайменше 1 людина.
Джерело:Abc7chicago
Місцеві поліцейські розповіли, що стрілянина сталася близько 00:00. У людному місці в одному з районів Чикаго 2 невідомих відкрили вогонь у натовп.
Зауважте У нічному клубі в США трапилася стрілянина: є загибла і постраждалі
Деталі трагедії
- Жертвою стрілянини став 26-річний чоловік. Куля влучила йому у голову. Травма виявилася несумісною з життям, поранений помер на місці.
- Окрім того, стрілки поранили 7 людей.
- У важкому стані перебувають 2 постраждалих: це 41-річна жінка, яку поранили у живіт, а також 28-річний чоловік, якому куля влучила також у живіт.
- На місці події правоохоронці вилучили зброю.
- Наразі поліція з'ясовує деталі інциденту.
- Зловмисників ще не вдалося затримати.
Що відбувається у США
- Трагедія у Чикаго стала вже 3 за березень.
- 16 березня в Атланті зловмисник розстріляв 8 людей у салонах спа.
- 22 березня у Колорадо чоловік відкрив вогонь у супермаркеті. Загинули 10 людей.
Поділитися новиною