В США несколько молний одновременно попали в авто с детьми: жуткое видео
Источник:1news
В американском Канзасе бушует непогода. Во время мощной грозы сразу несколько молний попали в автомобиль во время движения.
Инцидент произошел на трассе близ городка Вейверли. Он расположен примерно в 85 километрах от столицы штата – Топики.
Обратите внимание Мощные ливни в Гонконге и последствия торнадо в Чехии: как мир борется со стихией
Чудом никто не пострадал
Во время удара молний в машине было 4 человека – семья с детьми. К счастью, они отделались лишь испугом, никто не пострадал.
Очевидцы этого жуткого зрелища поделились кадрами с места происшествия в сети. Их зафиксировал видеорегистратор их авто.
Несколько молний попали в автомобиль в США: смотрите видео
Обжигающая жара в США
- Соединенные Штаты Америки страдают от значительной жары, на северо-западном побережье фиксируют рекордные температуры воздуха.
- В столице штата Орегон температура на днях достигла +47,2 градуса. Это – самый высокий показатель с начала ведения учета в 1890-х годах.
Молния попала в авто в Украине
Похожий случай произошел накануне на Киевщине. Впрочем, после удара молнии автомобиль развернуло в обе стороны, он врезался в дерево и заблокировал движение. В салоне находились 4 пассажира. Все они выжили.