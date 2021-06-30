В США несколько молний одновременно попали в авто с детьми: жуткое видео

В американском Канзасе бушует непогода. Во время мощной грозы сразу несколько молний попали в автомобиль во время движения.

Инцидент произошел на трассе близ городка Вейверли. Он расположен примерно в 85 километрах от столицы штата – Топики.

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Чудом никто не пострадал

Во время удара молний в машине было 4 человека – семья с детьми. К счастью, они отделались лишь испугом, никто не пострадал.

Очевидцы этого жуткого зрелища поделились кадрами с места происшествия в сети. Их зафиксировал видеорегистратор их авто.

Несколько молний попали в автомобиль в США: смотрите видео

Обжигающая жара в США

Соединенные Штаты Америки страдают от значительной жары, на северо-западном побережье фиксируют рекордные температуры воздуха.

В столице штата Орегон температура на днях достигла +47,2 градуса. Это – самый высокий показатель с начала ведения учета в 1890-х годах.

Молния попала в авто в Украине

Похожий случай произошел накануне на Киевщине. Впрочем, после удара молнии автомобиль развернуло в обе стороны, он врезался в дерево и заблокировал движение. В салоне находились 4 пассажира. Все они выжили.