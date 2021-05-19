В видеообращении первого секретаря Посольства США в Украине Майкла Кридлера говорится, что с 2014 года оккупационные власти развернули кампанию насилия, запугивания и пыток в отношении тех, кто выступает против оккупации Крыма. Речь идет и о представителях этнических и религиозных меньшинств.

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Ситуация по безопасности на Донбассе

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обсудил ситуацию по безопасности у украинских границ с начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. Высшие командиры государств встретились в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

США передадут другим странам вакцину от COVID-19

Джозеф Байден объявил, что США в ближайшие недели бесплатно передадут другим странам мира более 80 миллионов доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Первые партии препарата получат Канада и Мексика. В дальнейшем их будут распределять частично через международную программу COVAX на двусторонней основе.

Эскалация палестино-израильского конфликта

Джозеф Байден обсудил эскалацию палестино-израильского конфликта с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Президент США выразил поддержку прекращению огня, но Белый дом не возлагает полную ответственность за это на Израиль.

Законопроект о непризнании оккупации Крыма

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США рассмотрит законопроект об оккупации Крыма. В документе говорится о том, что США не признают претензии России на Крым, его воздушное пространство и территориальные воды. В случае одобрения документ передадут на голосование.

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