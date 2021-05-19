У відеозверненні першого секретаря Посольства США в Україні Майкла Крідлера мовиться, що з 2014 року окупаційна влада розгорнула кампанію насильства, залякування і тортур стосовно тих, хто виступає проти окупації Криму. Мовиться й про представників етнічних та релігійних меншин.

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Безпекова ситуація на Донбасі

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Генерал Марк Міллі обговорив безпекову ситуацію біля українських кордонів з начальником Генштабу Збройних сил України Русланом Хомчаком. Найвищі командири держав зустрілися у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

США передадуть іншим країнам вакцину від COVID-19

Джозеф Байден оголосив, що США у найближчі тижні безплатно передадуть іншим країнам світу понад 80 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Перші партії препарату отримають Канада та Мексика. Надалі їх розподілятимуть частково через міжнародну програму COVAX на двосторонній основі.

Ескалація палестино-ізраїльського конфлікту

Джозеф Байден обговорив ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Президент США висловив підтримку припиненню вогню, але Білий дім не покладає повну відповідальність за це на Ізраїль.

Законопроєкт про невизнання окупації Криму

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США розгляне законопроєкт щодо окупації Криму. У документі мовиться про те, що США не визнає претензії Росії на Крим, його повітряний простір та територіальні води. У разі схвалення документ передадуть на голосування.

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