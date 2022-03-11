Об этом сообщил представитель Пентагона журналистам. Он отметил, эксплуатация Patriot без американских военных невозможна.

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В Украине не будут воевать американские войска

Это не знакомая украинцам система. И, как мы четко объяснили, в Украине не будут воевать американские войска,

– сказал чиновник.

При этом в Пентагоне заверили, что продолжают оказывать Украине помощь, необходимую для обороны. В этом вопросе Соединенные Штаты сотрудничают с другими странами.

США присылают две батареи ЗРК Patriot в Польшу

Ранее США пообещали прислать 2 батареи Patriot в Польшу. Это позволит противодействовать любой потенциальной угрозе странам НАТО.

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