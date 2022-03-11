Про це повідомив представник Пентагону журналістам. Він зазначив, експлуатація Patriot без американських військових неможлива.
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В Україні не будуть воювати американські війська
Це не знайома українцям система. І, як ми чітко пояснили, в Україні не будуть воювати американські війська,
– сказав чиновник.
При цьому у Пентагоні запевнили, що продовжують надавати Україні допомогу, необхідну для оборони. У цьому питання Сполучені Штати співпрацюють з іншими країнами.
США надсилають дві батареї ЗРК Patriot до Польщі
Раніше США пообіцяли надіслати 2 батареї Patriot до Польщі. Це дозволить протидіяти будь-якій потенційній загрозі країнам НАТО.
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