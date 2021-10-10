В то же время тысячи победителей лотерей прошлых лет и дальше страдают от задержания обработки документов. Речь идет о жителях Афганистана, Египта, Перу, Ирана и других стран.

Заметьте Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда иммигрантам в США

Надежды людей на скорое начало новой жизни в США не сбылись.

Власти Штатов признают серьезное отставание в обработке имеющихся заявок. Многие из них подали еще во время администрации Дональда Трампа. Тогда процесс существенно замедлился из-за пандемии коронавируса.

Стартовал судебный иск

В то же время право на получение визы не переносится на следующий год. Именно поэтому некоторые победители так и не осуществили свою мечту. Люди инициировали судебный иск против властей США.

Они надеются хотя бы таким образом получить проездные документы.

В то же время в Госдепе США заявили, что победа в лотерее не гарантирует, что человек получит визу или пройдет собеседование на получение визы.

Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз,

– говорится в сообщении.

Германия нуждается в 400 тысячах мигрантов