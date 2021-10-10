Водночас тисячі переможців лотерей минулих років надалі потерпають від затримання обробки документів. Мовиться про жителів Афганістану, Єгипту, Перу, Ірану та інших країн.

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Надії людей на швидкий початок нового життя у США не збулися.

Влада Штатів визнає серйозне відставання в обробці наявних заявок. Чимало з них подали ще під час адміністрації Дональда Трампа. Тоді процес суттєво сповільнився через пандемію коронавірусу.

Стартував судовий позов

Водночас право на отримання візи не переноситься на наступний рік. Саме тому деякі переможці так і не здійснили свою мрію. Люди ініціювали судовий позов проти влади США.

Вони сподіваються хоча б у такий спосіб отримати проїзні документи.

Водночас у Держдепі США заявили, що перемога у лотереї не гарантує, що людина отримає візу або пройде співбесіду на отримання візи.

Перемога в лотереї просто означає, що людина має право брати участь в програмі отримання імміграційних віз,

– мовиться у повідомленні.

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