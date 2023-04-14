"Слитые" документы свидетельствуют о том, что Вашингтон внимательно следит за Антониу Гутерришем. В обнародованных документах описываются частные коммуникации с участием Гутерриша и его заместителя.

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О чем идет речь в "слитых" документах

Отмечают, что документы содержат откровенные наблюдения Гутерриша о войне в Украине и некоторых африканских лидерах.

Один из слитных документов касается черноморского зернового соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года из-за опасений глобального продовольственного кризиса. Из него следует, что Гутерриш был так заинтересован в сохранении соглашения, что был готов пойти навстречу интересам России.

"Гутерриш подчеркнул свои усилия, направленные на улучшение экспортных возможностей России, даже если это касается российских юридических или физических лиц, на которые распространяются санкции", – говорится в документе.

Действия генсека ООН в феврале, по оценке США, "подрывают более широкие усилия, направленные на привлечение Москвы к ответственности за ее действия в Украине".

Представители ООН возмутились предположением, что ведущий дипломат мира был мягким с Москвой.

Что известно о "секретных документах"